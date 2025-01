2025-01-14 17:20:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە رێوڕەسمێكی گەورەی ئایینی لە هیندستان بەڕێوەبچێت و، پێشبینی بەشداریکردنی 400 ملیۆن کەس لە سەرانسەری جیهانەوە دەكرێت و…

