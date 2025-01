2025-01-14 17:20:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرپرسانی تیکتۆک بەنیازن تۆڕە کۆمەڵایەتییەکە بفرۆشن و نزیکترین کڕیاریش بریتییە لە ئیلۆن مەسک، سەرمایەدار و دەوڵەمەندترین مرۆڤی جیهان.…

The post تیکتۆک بە ئیلۆن مەسک دەفرۆشرێت appeared first on Esta Media Network.