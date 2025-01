2025-01-14 19:20:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بۆ دروستکردنی مۆنۆمێنتی ئەنفال ئیدارەی گەرمیان داوای ناردنی بیرۆکە لە چەند لایەنێک دەکات. ئیدارەی گەرمیان لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە،…

The post بانگەوازێک لە ئیدارەی گەرمیانەوە appeared first on Esta Media Network.