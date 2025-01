2025-01-14 20:36:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – یانەی پاریس سانجێرمانی فەڕەنسی بۆ گواستنەوەی خڤیچا كڤارا لەگەڵ یانەی ناپۆلی ئیتاڵی گەیشتە رێككەوتن. كڤارا لە هاوینی ساڵی 2022 لە ریزەكانی دینامۆ باتۆمیەوە بە بەهای 13 ملیۆن یۆرۆ پەیوەندی بە ناپۆلیەوە كرد. گرێبەستەكەی كڤارای تەمەن 23 ساڵان لەگەڵ ناپۆلی لە هاوینی ساڵی 2027 بەسەردەچێت. ??? Khvicha Kvaratskhelia to Paris Saint-Germain, here we go! …