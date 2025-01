2025-01-15 00:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی سەندیكای شۆفێران لە سلێمانی رایدەگەیەنێت، لەم مانگەدا دەستدەكرێت بە پێدانی لۆگۆیەك بە تاكسییەكان كە ئامانج لێی جیاكردنەوەی…

