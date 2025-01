2025-01-15 08:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یون سوک یۆل سەرۆکی کۆریای باشوور لەلایەن پۆلیسی وڵاتەکەیەوە دەستگیرکرا. ئەمڕۆ چوارشەممە، ئاژانسی رۆیتەرز بڵاویکردووەتەوە، دوای تۆمارکردنی کۆمەڵێک…

