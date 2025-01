2025-01-15 13:35:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامی دوکان، رایگەیاند، “پرۆژەی دووسایدکردنی رێگای خەلەکان-دوکان دەخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە”. سیروان سەرحەد، قائیمقامی دوکان، لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند،…

