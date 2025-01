2025-01-15 16:45:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رۆژی نیشتمانیی چاڵەکان بۆنەیەکی ساڵانەیە کە لە بەریتانیا لە 15ی کانوونی دووەم بەڕێوەدەچێت بۆ هۆشیارکردنەوەی خەڵک لەبارەی چاڵی…

