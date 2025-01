2025-01-15 20:30:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی پارتی سۆسیال دیموكراتی كوردستان رایدەگەیەنێت، “لەم كاتەدا كورد بەهێزە و عێراق باری لارە”. محەمەد حاجی مەحمود سەرۆكی…

