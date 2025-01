2025-01-15 21:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەگەڵ چوونە ناو ساڵی نوێ و هەنگاوەکانی هەموارکردنەوەی یاسای بودجەی فیدڕاڵی عێراق لە ئەنجومەنی نوێنەران، پرسی هەناردەکردنەوەی نەوتی…

The post هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێم لەنێوان خێر و بەرەکەت و نەهامەتیدا appeared first on Esta Media Network.