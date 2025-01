2025-01-15 22:50:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

راوێژكارێكی وەزارەتی دارایی هەرێم رایدەگەیەنێت، ئەو كاتەی نەوتمان دەفرۆشت زۆربەی كاتەكان مووچەمان دابیندەكرد. هاوڕێ كەمال، راوێژكاری وەزارەتی دارایی…

The post هاوڕێ كەمال: ئەو كاتەی نەوتمان دەفرۆشت مووچەمان دابیندەكرد appeared first on Esta Media Network.