بەگوێرەی فەرمانێکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان کە ئەمڕۆ دەرچووە، تەمەنی خانەنشینی لە هەرێمی کوردستان کرایە 60 ساڵ. ئەمڕۆ…

