2025-01-16 00:50:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری بەشی تۆمار لە بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی سلێمانی رایدەگەیەنێت، لە چەند رۆژی داهاتوودا بڕیاری یەكلاكەرەوە لەبارەی ئەو ئۆتۆمبێلە لێدراوانە…

