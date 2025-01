2025-01-16 09:35:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حکومەتی عێراق بڕیاری لێبڕینی 1% ی مووچە لەسەرجەم فەرمانبەرانی عێراق هەڵدەوەشێنێتەوە کە ساڵی رابردوو بۆ هاوکاریکردنی غەززە و…

