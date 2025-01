2025-01-16 12:10:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی حكومەتی هەرێم رایدەگەیەنێت، ئامادەكاری كراوە بۆ ئەوەی لیستی مووچەی ئەم مانگە بە زوویی بنێردرێت. پێشەوا هەورامانی، وتەبێژی…

