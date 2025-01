2025-01-16 14:42:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رۆژنامەیەکی کەتەلۆنی بەناوی ئێل ناسیۆنال لە هەواڵێکیدا ئاماژەی بە سوپڕایزێکی گەورەی وەرزشی کردووە کە ئەویش گەڕانەوەی لێۆنێل مێسی،…

