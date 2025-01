2025-01-16 16:20:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتیی بەنداوەكان رایدەگەیەنێت، لەگەڵ ئەوەی تائێستا باران كەمتر باریووە، بەڵام ئاستی ئاوی بەنداوەكان لە ساڵی رابردوو باشترە.…

