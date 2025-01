2025-01-16 16:20:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یەکەم کاروانی ئەو نەوتەی وەزارەتی نەوتی عێراق بڕیاری ناردنی دابوو بۆ هەرێم گەیشتە شاری هەولێر. وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی…

The post نەوتەکەی بەغداد گەیشتە هەرێم appeared first on Esta Media Network.