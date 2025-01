2025-01-16 19:40:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هۆشیار زێباری رایگەیاند، دوێنێ كۆبوونەوەیەكی راشكاو و بوونیاتنەرانە لەنێوان بافڵ جەلال تاڵەبانی و مەسرور بارزانی بەڕێوەچووە و گفتوگۆكراوە…

