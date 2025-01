2025-01-16 23:10:47 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دارایی هەرێم رایدەگەیەنێت، هیچ ساڵێك حكومەتی عێراق پابەندنەبووە بە خەرجكردنی پشكی هەرێمی كوردستان. بەپێی راگەیەندراوێکی وەزارەتی دارایی…

The post وەزیری دارایی هەرێم: هیچ ساڵێك حكومەتی عێراق پابەند نەبووە بە خەرجكردنی پشكی هەرێم appeared first on Esta Media Network.