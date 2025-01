2025-01-16 23:10:47 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم رایدەگەیەنێت، تەمەنی یاسایی خانەنشینیی سەرجەم فەرمانبەران لە هەرێمی كوردستان دەكرێتە تەواوكردنی تەمەنی 60 ساڵی و…

