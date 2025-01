2025-01-17 11:54:05 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا- ئەستێرەی نەرویجی یانەی مانچێستەر سیتی ئێرلینگ هالاند گرێبەستەکەی بۆ ماوەی نۆ ساڵ و نیو لەگەڵ یانە ئینگلزییەکە نوێ کردەوە. بە پێی سەرچاوەکانی دەیڤد ئۆرنشتاین گرێبەستەکەی هالاند لەگەڵ مان سیتی تاوەکو ساڵی 2034 دەبێت، بەم نزیکانەش بەفەرمی رادەگەنرێت. ? EXCLUSIVE: Erling Haaland signs new 9.5yr contract to commit vast majority of career to Manchester City. …