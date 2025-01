2025-01-17 14:50:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ژمارەی دانیشتوانی چین لە ساڵی رابردوودا بۆ سێیەم ساڵی لەسەریەک کەمیکردووە، ئەمەش ئاماژەیە بۆ ئاستەنگە دیمۆگرافییەکان لەنێویاندا بەساڵاچوونی…

