2025-01-17 17:16:01 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نەجات شەرەفەدین بێژەر و پێشکەشکاری ناسراوی لوبنان وەک وتەبێژی سەرۆکایەتیی کۆماری وڵاتەکەی دەستنیشانکرا. جۆزێف عەون سەرۆک کۆماری نوێی…

