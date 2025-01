2025-01-17 17:27:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – ریال بێتیسی ئیسپانی هەموو هەوڵێک دەدات لەم زستانە ئانتۆنی بەڕازیلی بگوازێتەوە. رۆژنامەنووسی بەریتانی بێن جەیکبز بڵاویکردووەتەوە، ریال بێتیس هەوڵەکانی بۆ گواستنەوەی ئانتۆنی بەشێوەی خواستن چڕکردووەتەوە، بەڵام بۆ ئەوەی گواستنەوەکە سەرکەوتوو بێت، دەبێت مانچێستەر یونایتد بەشێکی مووچەی یاریزانەکە بدات. Real Betis are actively exploring a move for Antony on loan. It will require Manchester …