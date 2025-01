2025-01-17 18:05:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە هەوڵی خالید شوانی وەزیری دادی عێراق بڕیاردرا لیژنەیەک بۆ چارەسەرکردنی کێشەی خانووە بێتاپۆ و زیادەڕۆکانی کەرکوک پێکبهێنرێت.…

