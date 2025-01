2025-01-17 19:40:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەگەڵ زۆربوونی ژمارەی ئەو کەسانەی بەدەست کێشی زیادەی جەستەیان دەناڵێنن، ژمارەی ئەو سیستمە خۆراکیانەش زیاددەکات کە دەبنە هۆی…

The post هۆشداری لە رێجیمی پرتەقاڵ دەدرێت appeared first on Esta Media Network.