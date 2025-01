2025-01-17 20:54:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – ئەیسی میلان گەیشتووەتە قۆناخی کۆتایی یەکلایی کردنەوەی گرێبەستی کایل وۆڵکەر رۆژنامەنووسی باوەڕپێکراوی تۆڕی رێلێڤۆ، ماتیۆ مۆریتۆ بڵاویکردووەتەوە، ئەیسی میلان لە کۆتا قۆناخی یەکلایی کردنەوەی گرێبەستی کایل وۆڵکەرە و بەرگریکارە ئینگلیزەکە پەیوەندی بە یانەکەی شاری میلانۆ دەکات. Il Milan è in chiusura per Kyle Walker. Nelle prossime ore il club rossonero ha in programma …