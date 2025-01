2025-01-18 00:15:51 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کارەبای هەرێم بڵاویکردەوە، بەهۆی هەندێک گرفتی تەکنیکییەوە بەرهەمهێنانی کارەبا کەمبووەتەوە. لە راگەیەندراوێکی وەزارەتی کارەبادا هاتووە، هاوبەشانی کارەبا…

