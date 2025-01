2025-01-18 09:01:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی عێراق دەڵێت، “مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانمان ناردووە و بە نووسراوی رەسمی وەڵامی وەزارەتی دارایی هەرێمی داوەتەوە.”…

The post وەزارەتی دارایی عێراق وەڵامی وەزارەتی دارایی هەرێمی دایەوە appeared first on Esta Media Network.