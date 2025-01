2025-01-18 09:01:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە سبەینێ ئەپڵیکەیشنی تیک تۆک لە ئەمریکا رابیگرێت. دادگای باڵای ئەمریکا دوێنێ هەینی پەسەندی یاسای قەدەغەکردنی تیک تۆکی…

The post تیک تۆک لە ئەمریکا رادەگیرێت appeared first on Esta Media Network.