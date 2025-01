2025-01-18 13:15:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە هێرشێکی چەکداریدا بۆ سەر دادگای باڵای ئێران لە تارانی پایتەختی وڵاتەکە، دوو دادوەری باڵا کوژران. میدیاکانی ئێران…

