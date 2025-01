2025-01-18 16:10:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەگوێرەی زانیارییەکان کەمێک لەمەوبەر، فڕۆکە جەنگییەکانی تورکیا پشتێنەی مەدەنی هاوڵاتییان لە نزیک بەنداوی تشرین کرایە ئامانج و ژمارەیەک…

The post هاوڵاتییانی مەدەنی لە نزیک بەنداوی تشرین بۆردوومان کران appeared first on Esta Media Network.