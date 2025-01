2025-01-18 17:35:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەزگای کیبنهویر ئاند فیچ_ی ئەڵمانی بڵاویکردەوە، کتێبی (ئازادی) کە باس لە یادەوەرییەکانی ئەنگێلا مێرکڵ راوێژکاری پێشووی ئەڵمانیا دەکات،…

The post دەزگایەکی بڵاوکردنەوە: هەفتانە 12 هەزار کۆپی لە کتێبی یادەوەرییەکانی ئەنگێلا مێرکڵ دەفرۆشرێت appeared first on Esta Media Network.