2025-01-18 19:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان لەگەڵ سەرۆککۆماری نوێی لوبنان کۆبووەوە و رایگەیاند “پێکهێنانی کابینەی نوێی لوبنان بۆ ئاساییکردنەوەی بارودۆخەکە…

