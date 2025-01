2025-01-18 19:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

محەمەد كەلاری شارەزای بواری كەشناسی دەڵێت، “شەپۆلێكی بەفر و باران و سەرما هەرێمی كوردستان دەگرێتەوە و بەهۆی كاریگەریی…

The post شەپۆلێكی بەفر و باران و سەرما هەرێمی كوردستان دەگرێتەوە appeared first on Esta Media Network.