2025-01-18 23:35:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئیدارەی سەربەخۆی سۆران رایدەگەیەنێت، ئەو نەوتەی حكومەتی عێراق بۆ هەرێمی كوردستانی ناردووە سبەی لە قەزای چۆمان دەست بە…

