2025-01-19 10:30:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بانکی رافیدەین پەیامێک ئاراستەی هاوڵاتییان دەکات و دەربارەی پێگە ئەلکترۆنییە ساختەکان ئاگادارییان دەکاتەوە. بانکی رافیدەین راگەیاندراوێکی بڵاوکردەوە و…

