2025-01-19 10:30:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دۆناڵد ترەمپ، سبەینێ وەک 47ەمین سەرۆکی ئەمریکا دەستبەکاردەبێت و دراوی دیجیتاڵیی خۆی دەخاتە بازاڕەوە. دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی هەڵبژێردراوی…

The post ترەمپ دەستبەکار دەبێت و دراوی دیجتیتاڵیی خۆی دەخاتە بازاڕەوە appeared first on Esta Media Network.