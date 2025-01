2025-01-19 13:54:05 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – دێلی ئالی گرێبەستەکەی لەگەڵ کۆمۆ واژۆ کرد و بۆ ماوەی ساڵێک و نیو پەیوەندی بەو یانە ئیتاڵییە دەکات. فابریزیۆ رۆمانۆ رۆژنامەنووسی ئیتاڵی ئاشکرایکردووە، ئەمڕۆ دێلی ئالی گرێبەستەکەی لەگەڵ یانەی کۆمۆی ئیتاڵی واژۆکرد و تاوەکو هاوینی 2026 درێسی یانە ئیتاڵییەکە دەپۆشێت. ???????? Dele Alli becomes new Como player today on contract until June 2026 …