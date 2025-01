2025-01-19 14:10:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی لیژنەی خزمەتگوزاری لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک، رایگەیاند، “لەسەر بڕیاری وەزیری دادی عێراق، لیژنەیەک بۆ چارەسەری گرفتی تاپۆنەکردنی…

The post لیژنەیەک بۆ چارەسەرکردنی گرفتی تاپۆنەکردنی خانووە زیادەڕەوەكانی كەركوك پێکهێندرا appeared first on Esta Media Network.