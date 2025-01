2025-01-19 15:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پاش 15 مانگ لە جەنگ، یەکەم کاروانی هاوکاریی مرۆیی گەیەندرایە غەززە. ئەمڕۆ یەکشەممە، 95 بارهەڵگری هاوکاری لەڕێگەی دەروازەی…

