2025-01-19 16:55:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەرلەمانتارێكی كورد دەڵێت، مووچەی مانگی رابردووی مووچەخۆرانی هەرێم لەلایەن بەغدادەوە نێردراوە. غەریب ئەحمەد، ئەندامی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بە…

