2025-01-19 19:05:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەڵەبجە بڵاویکردەوە، لەسەر رێگای هەورامان ئۆتۆمبێلێکی جۆری “تۆیۆتا لاندکرۆزەر” وەرگەڕا و شۆفێرەکەی و دوو سەرنشین برینداربوون…

The post لەسەر رێگای هەورامان – خورماڵ ئۆتۆمبێلێک وەرگەڕا و سێ کەس برینداربوون appeared first on Esta Media Network.