2025-01-19 19:05:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری سەرۆكی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، راگرتنی هەناردەی نەوتی هەرێم زیانی زۆری بە عێراق گەیاندووە.…

The post ئیخڵاس دلێمی: راگرتنی هەناردەی نەوتی هەرێم زیانی زۆری بە عێراق گەیاندووە appeared first on Esta Media Network.