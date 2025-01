2025-01-19 21:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، نامەیەكم ئاراستەی هەرێم كردووە و هیوادارم مووچەی مانگی 12 دابەشبكەن. سۆران عومەر ئەندامی…

