2025-01-19 23:30:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سیروان ساڵح، شارەزای كەشناسی دەڵێت، لە بەرەبەیانی دووشەممەوە تاوەكو شەوی دووشەممە لەسەر سێشەممە هەندێك كات و ناوبەناو ئەگەری…

The post سبەی لە چەند ناوچەیەك بەفر دەبارێت و پلەی گەرمی دادەبەزێت appeared first on Esta Media Network.