فەرمی؛ پێرێز وەک سەرۆکی ریال مەدرید هەڵبژێردرایەوە

2025-01-20 00:36:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – فلۆرێنتینۆ پێرێز لەسەر کورسی سەرۆکایەتیکردنی یانەی ریاڵ مەدرید بەردەوام دەبێت. بەپێی هەواڵێکی فەرمی کە زۆرێک لە سەرچاوە مێدیاییەکانیش بڵاویانکردووەتەوە، پێرێز تاوەکو ساڵی 2029 وەک سەرۆکی یانە مەدریدیەکە هەڵبژێردراوەتەوە بەبێ بوونی هیچ رکابەرێک بۆ پۆستەکە. ? OFFICIAL: Florentino Pérez has been re-elected as Real Madrid president until 2029. (Source: @realmadrid) pic.twitter.com/m8nskLWj9b — Transfer News …