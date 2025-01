2025-01-20 02:10:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فەرحان جەوهەر، پەرلەمانتاری پێشووتری پارتی لە پەرلەمانی كوردستان رایگەیاند، بەغداد دەیەوێت وەك پارێزگایەك مامەڵە لەگەڵ هەرێم بكات و…

The post فەرحان جەوهەر: پێویستە مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم هاوشێوەی ناوچەكانی دیكەی عێراق بنێردرێت appeared first on Esta Media Network.