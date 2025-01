2025-01-20 09:30:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی ناوخۆی عێراق دەست بەسەراگرتنی كۆگایەكی ساختە “وهمی” لە بەغداد رادەگەیەنێت كە 250 هەزار كارتۆن دەرمانی دزەپێكراوی تیادایە.…

